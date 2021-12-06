В Новгородской области в исправительной колонии произошел пожар

Фото: Максим Платонов

В Новгородской области произошел пожар в исправительной колонии в городе Валдае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области.

Пожар зафиксирован в исправительной колонии №4. По информации ТАСС, огонь разгорелся в одноэтажном помещении штрафного изолятора. Эвакуировано 20 человек.

В ноябре в Нижегородской области произошел пожар на заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в Дзержинске.



Ольга Шагиева