Исполком Челнов прокомментировал уборку луж снегоуборочной техникой

Фото: кадр видео

В МУП «ПАД» прокомментировали видеозапись, которой поделились пользователи соцсетей, на которой снегоуборочная машина «убирала» дорогу без снега в проливной дождь.



На предприятии сообщили, что на участке поводились работы по пересечению проезда для дальнейших мероприятий по уборке снега. Очистка дороги от снега не проводилась, сообщили «Челнинские известия».

«Да, есть момент, что не была выключена техника, работникам вынесено предупреждение», — прокомментировали в МУП «ПАД».

Видео, о котором идет речь, появилось в соцсетях накануне. Очевидцам ситуация показалась очень смешной: на видео слышен их громкий хохот.

Маргарита Головатенко