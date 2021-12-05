В Челнах снегоуборочные машины убирали дорогу без снега
Пользователи соцсетей поделились видео, на котором снегоуборочная машина «убирается» в дождь. Снега на дороге нет.
В комментариях пользователи попросили местных дорожников объяснить действия: «Что это делает снегоуборочная машина в проливной дождь? Имитация бурной деятельности?»
Очевидцам ситуация показалась очень смешной: на видео слышен их громкий хохот.
В комментариях также предположили, что дорожники могут убирать оставшуюся на дорогах снежную кашу.
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