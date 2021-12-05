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В Челнах снегоуборочные машины убирали дорогу без снега

04:21, 05.12.2021
В Челнах снегоуборочные машины убирали дорогу без снега
Фото: кадр видео

Пользователи соцсетей поделились видео, на котором снегоуборочная машина «убирается» в дождь. Снега на дороге нет.

В комментариях пользователи попросили местных дорожников объяснить действия: «Что это делает снегоуборочная машина в проливной дождь? Имитация бурной деятельности?»

Очевидцам ситуация показалась очень смешной: на видео слышен их громкий хохот.

В комментариях также предположили, что дорожники могут убирать оставшуюся на дорогах снежную кашу.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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