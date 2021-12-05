Более 1,7 млн россиян остаются под медицинским наблюдением из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

По состоянию на 5 декабря в России из-за коронавируса под медицинским наблюдением находится 1 704 183 человека. Такие данные озвучил федеральный оперштаб.

С начала пандемии в стране провели более 228 миллионов лабораторных исследований на наличие COVID-19. В частности, за минувшие сутки это число увеличилось на 587 тысяч тестов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 9 769 011 человек. Вылечились по состоянию на 4 декабря 8 471 813 россиян.



Татьяна Демина