Более 1,7 млн россиян остаются под медицинским наблюдением из-за COVID-19
По состоянию на 5 декабря в России из-за коронавируса под медицинским наблюдением находится 1 704 183 человека. Такие данные озвучил федеральный оперштаб.
С начала пандемии в стране провели более 228 миллионов лабораторных исследований на наличие COVID-19. В частности, за минувшие сутки это число увеличилось на 587 тысяч тестов.
По последним данным, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 9 769 011 человек. Вылечились по состоянию на 4 декабря 8 471 813 россиян.
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