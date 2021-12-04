В России подтвердились 32 974 новых случая заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России зафиксировали 32 974 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, за все время пандемии коронавирусом заразились 9 769 011 человек.

Всего выздоровели 8 471 813 россиян, в том числе 35 182 — за минувшие сутки. Инфекция унесла жизни еще 1 215 человек, за все время пандемии от COVID-19 скончались 280 072 гражданина РФ.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки проведено 611 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 710 657 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова