В Татарстане хотят создать единую базу с данными анализов пациентов

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В Татарстане планируют создать единую лабораторно-информационную систему с данными о пациентах и обеспечить врачей цифровыми подписями до 2022 года, сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин в программе «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина.



По словам Хайруллина, в системе будут храниться результаты анализов крови пациентов больниц. Лабораторная информационная система, или ЛИС, нужна, чтобы пациентам не пришлось сдавать анализы заново, если они намерены продолжить лечение в другой больнице.

«Объем инвестиций в республике — порядка 200 млн рублей, это те затраты, которые посчитал Минздрав», — сказал он.

Врачей в 2022 году планируют обеспечить цифровыми подписями, чтобы сократить время ввода информации в компьютер. По закону сейчас врач обязан написать диагноз и лечение на бумаге и только потом внести данные в компьютер. В прошлом году в ФЗ внесли изменения, по которым медучреждения могут вносить данные только в компьютер при наличии электронной подписи.

Минцифры России накануне выступило с предложением внедрить электронный кадровый документооборот на госслужбе.

Маргарита Головатенко