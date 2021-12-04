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В Казани судьи и адвокаты на льду отметили День юриста

18:54, 04.12.2021
В Казани судьи и адвокаты на льду отметили День юриста
Фото: vs.tat.sudrf.ru

Сегодня на льду «Татнефть-арены» в Казани разыграли «Кубок юриста». За победу бились команды судей Татарстана, Нижегородской области, казанских адвокатов и танкистов.

Хоккейная сборная Верховного суда Татарстана «Фемида» разгромила со счетом 8:2 профессиональных защитников из ХК «Чайка». В эту команду вошли представители адвокатской коллегии «Центр правовой защиты» и ветераны правоохранительных органов, но они всухую (0:3) уступили и гостям турнира — сборной судей ХК «Нижегородская область».

В свою очередь «Фемиду» одолели военные — команда Казанского танкового училища «Т-26» со счетом 1:4.

В борьбе за первое место на льду сошлись танкисты и нижегородцы. Победителями турнира стали гости. У «Фемиды» — третье место.

За своих и чужих на трибунах болели гости и организаторы. В их числе — председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов и его заместитель Максим Беляев.

Турнир на «Кубок юриста» проводится в Казани ежегодно с 2001 года.

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