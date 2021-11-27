В Набережных Челнах прошли сельскохозяйственные ярмарки

В Набережных Челнах прошли сегодня сельскохозяйственные ярмарки. На них завезли больше 175 тонн продукции на сумму более 16 млн рублей.

Ярмарки прошли на трех площадках — на набережной имени Тукая, на территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный». На набережной также прошел концерт, организованный Сармановским муниципальным районом.



Кстати, в Казани также организовывают сельскохозяйственные ярмарки.

Ольга Шагиева