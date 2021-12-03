В России за сутки подтвердились 32 930 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 32 930 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 9 736 037 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 36 514 человек, всего выздоровевших — 8 436 631 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 217 россиян, всего от инфекции скончались 278 857 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 33 389 заболевших по стране.

Маргарита Головатенко