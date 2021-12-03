В мире инвалидность имеют более миллиарда человек — это мало или много?

Сегодня отмечается Международный день инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 1 млрд человек имеют инвалидность в той или иной форме.

Количество людей с инвалидностью в последние годы значительно увеличилось. Связывается это с демографическими тенденциями, так как продолжительность жизни увеличивается, а рождаемость снижается, и увеличением хронических нарушений здоровья. 80% инвалидов проживают в развивающихся странах. 46% из них — люди старше 65 лет.

По данным ВОЗ, у людей с инвалидностью доступ к службам здравоохранения ограничен. Но даже если он у них есть, качество оказываемых услуг в этом случае гораздо ниже. Однако у инвалидов точно такие же потребности, как и у всех остальных, поэтому им требуется доступ к основным службам здравоохранения.

Также, по информации ВОЗ, в четверти случаев инвалидность приобретается из-за полученных ранений и инцидентов насилия.

Фото: Олег Тихонов

1 миллиард людей с инвалидностью — это:

На 252 млн больше , чем население Европы — на 1 июля 2020 года в этой части света проживало 748 млн человек.

, чем население Европы — на 1 июля 2020 года в этой части света проживало 748 млн человек. 1/8 часть населения Земли — на сегодняшний день на планете проживает 7,94 миллиарда человек.

— на сегодняшний день на планете проживает 7,94 миллиарда человек. Столько же людей проживало в мире в 1804 году — тогда население планеты оценочно достигло и перевалило 1 млрд человек.

проживало в мире в 1804 году — тогда население планеты оценочно достигло и перевалило 1 млрд человек. В 1,3 раза больше , чем пожилых людей на планете: в 2020 году в мире насчитывалось 728 млн человек старше 65 лет.

, чем пожилых людей на планете: в 2020 году в мире насчитывалось 728 млн человек старше 65 лет. В 3,3 раза больше , чем проживало на земле в 1000 году — тогда было около 300 млн человек.

, чем проживало на земле в 1000 году — тогда было около 300 млн человек. Примерно столько же , сколько курильщиков: в 2020 году численность курящих людей в мире составляла 1,030 млрд человек.

, сколько курильщиков: в 2020 году численность курящих людей в мире составляла 1,030 млрд человек. В 26 раз больше , чем ВИЧ-инфицированных — на 2020 год их насчитывалось 37,7 млн человек.

Дарья Акимова