В мире инвалидность имеют более миллиарда человек — это мало или много?
Сегодня отмечается Международный день инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 1 млрд человек имеют инвалидность в той или иной форме.
Количество людей с инвалидностью в последние годы значительно увеличилось. Связывается это с демографическими тенденциями, так как продолжительность жизни увеличивается, а рождаемость снижается, и увеличением хронических нарушений здоровья. 80% инвалидов проживают в развивающихся странах. 46% из них — люди старше 65 лет.
По данным ВОЗ, у людей с инвалидностью доступ к службам здравоохранения ограничен. Но даже если он у них есть, качество оказываемых услуг в этом случае гораздо ниже. Однако у инвалидов точно такие же потребности, как и у всех остальных, поэтому им требуется доступ к основным службам здравоохранения.
Также, по информации ВОЗ, в четверти случаев инвалидность приобретается из-за полученных ранений и инцидентов насилия.
1 миллиард людей с инвалидностью — это:
- На 252 млн больше, чем население Европы — на 1 июля 2020 года в этой части света проживало 748 млн человек.
- 1/8 часть населения Земли — на сегодняшний день на планете проживает 7,94 миллиарда человек.
- Столько же людей проживало в мире в 1804 году — тогда население планеты оценочно достигло и перевалило 1 млрд человек.
- В 1,3 раза больше, чем пожилых людей на планете: в 2020 году в мире насчитывалось 728 млн человек старше 65 лет.
- В 3,3 раза больше, чем проживало на земле в 1000 году — тогда было около 300 млн человек.
- Примерно столько же, сколько курильщиков: в 2020 году численность курящих людей в мире составляла 1,030 млрд человек.
- В 26 раз больше, чем ВИЧ-инфицированных — на 2020 год их насчитывалось 37,7 млн человек.
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