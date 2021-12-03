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В мире инвалидность имеют более миллиарда человек — это мало или много?

17:50, 03.12.2021 2
В мире инвалидность имеют более миллиарда человек — это мало или много?

Сегодня отмечается Международный день инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 1 млрд человек имеют инвалидность в той или иной форме.

Количество людей с инвалидностью в последние годы значительно увеличилось. Связывается это с демографическими тенденциями, так как продолжительность жизни увеличивается, а рождаемость снижается, и увеличением хронических нарушений здоровья. 80% инвалидов проживают в развивающихся странах. 46% из них — люди старше 65 лет.

По данным ВОЗ, у людей с инвалидностью доступ к службам здравоохранения ограничен. Но даже если он у них есть, качество оказываемых услуг в этом случае гораздо ниже. Однако у инвалидов точно такие же потребности, как и у всех остальных, поэтому им требуется доступ к основным службам здравоохранения.

Также, по информации ВОЗ, в четверти случаев инвалидность приобретается из-за полученных ранений и инцидентов насилия.

Фото: Олег Тихонов

1 миллиард людей с инвалидностью — это:

  • На 252 млн больше, чем население Европы — на 1 июля 2020 года в этой части света проживало 748 млн человек.
  • 1/8 часть населения Земли — на сегодняшний день на планете проживает 7,94 миллиарда человек.
  • Столько же людей проживало в мире в 1804 году — тогда население планеты оценочно достигло и перевалило 1 млрд человек.
  • В 1,3 раза больше, чем пожилых людей на планете: в 2020 году в мире насчитывалось 728 млн человек старше 65 лет.
  • В 3,3 раза больше, чем проживало на земле в 1000 году — тогда было около 300 млн человек.
  • Примерно столько же, сколько курильщиков: в 2020 году численность курящих людей в мире составляла 1,030 млрд человек.
  • В 26 раз больше, чем ВИЧ-инфицированных — на 2020 год их насчитывалось 37,7 млн человек.
Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:44
    Это значит, что надо создавать для них доступную среду как полагается
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  • Анонимно 18:45
    У нас инвалидов больше, чем принято указывать в статистике. Просто инвалидность у нас дают совсем уж пропащим или по блату
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