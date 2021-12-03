До конца года в Татарстане собираются газифицировать еще 700 домов

До конца этого года в Татарстане планируют газифицировать порядка 700 домов. Еще 8,5 тысяч домовладений будут газифицированы в 2022 году, сообщила в Минпромторге РТ депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

На совещании по вопросам реализации государственных программ в сфере развития промышленности и энергетики в Татарстане Когогина сообщила, что особое внимание уделяется программе социальной газификации, реализуемой по поручению президента Владимира Путина.

«Татарстан в этом вопросе является лидером, и думаю, мы справимся с задачей, поставленной президентом, опережающими темпами. До конца этого года будут газифицированы порядка 700 домов, в следующем году планируется довести газ до ещё порядка 8,5 тысяч домовладений», — прокомментировала Альфия Когогина.

Фото: nabchelny.ru

Для контроля будет проведено отдельное совещание с главами муниципальных районов, в которых особенно актуален этот вопрос, для усиления заявочной кампании от граждан.



Ольга Шагиева