Лавров заявил, что РФ не останется без ответа на возможные новые санкции США

Предупреждение США ввести против РФ новые жесткие санкции, которые еще не применялись ранее, свидетельствует об утрате культуры диалога со стороны Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Речь идет о недавнем заявлении замгоссекретаря США Виктории Нуланд. По словам Лаврова, подобные угрозы говорят об утрате культуры дипломатических переговоров и достижения компромисса. Как отметил министр, потеряна способность коллективного поиска баланса интересов, потому что «чуть что не по их желанию, сразу вводятся санкции», передает «РИА Новости».

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Лавров отметил, что если санкции действительно введут, то Россия не останется без ответа.

Вчера замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила РФ новыми серьезными экономическими шагами и санкциями. Они будут применены в том случае, если Россия предпримет действия по дестабилизации Украины и проявит в отношении нее агрессию.

Диана Жиленкова