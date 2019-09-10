В России появится второе предприятие по переработке батареек

24 сентября компания «Национальная экологическая компания» (НЭК) из Ярославля запустит линию по переработке батареек мощностью 1 тыс. тонн в год.

Это второе подобное предприятие в России, до этого все батарейки отправлялись на утилизацию на завод «Мегаполисресурс» в Челябинске, сообщила пресс-служба Минпромторга. После запуска второго предприятия в Ярославле возможности по утилизации батареек в РФ составят 6 тыс. тонн в год. По данным ведомства, это закроет потребность в мощностях только на четверть.

Напомним, что в феврале правительство Татарстана подписало соглашение с российским подразделением Duracell, компанией «Дюраселл Раша». Оно касается взаимодействия в сфере развития системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока в Татарстане. Речь идет о пилотном проекте по введению комплексной системы раздельного накопления, сбора отработанных батареек и аккумуляторов с последующей их утилизации в специализированном предприятии в Челябинске.