СИБУР повысил планку целей своей ESG-стратегии до 2025 года

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Советом директоров СИБУРа утверждены изменения в стратегии устойчивого развития компании на период до 2025 года. Компания приняла на себя более амбициозные «зеленые» обязательства в части снижения климатического воздействия и развития экономики замкнутого цикла, а также расширила перечень целей в области многообразия и инклюзивности. Об этом сообщают в самой компании.

«В 2019 году СИБУР стал одной из первых российских компаний, принявших стратегию в области устойчивого развития. За два года мы прошли серьезную ESG-трансформацию («Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G), — прим ред.) и увидели, что стратегия должна быть актуализирована, чтобы отвечать современным вызовам динамично меняющейся среды», — цитирует СИБУР слова председателя правления Дмитрия Конова.

Части показателей по ранее взятым на себя обязательствам компания выполнила досрочно, по другим задачам можно ставить более амбициозные цели. Кроме того, появились новые области, ранее не отображенные в документе. «Обновленный документ отражает наши амбиции в области декарбонизации и развития экономики замкнутого цикла», — приводит СИБУР слова Дмитрия Конова в распространенной для СМИ информации.

Согласно новым целям, к 2025 году как минимум одно из предприятий холдинга должно достигнуть углеродной нейтральности за счет повышения энергоэффективности процессов и наращивания в энергобалансе доли возобновляемых источников. Кроме того, ставка делается на совершенствование применения технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, реализацию проектов секвестрации. Также в целом по компании доля «зеленой» энергии должна вырасти пятикратно.

Кроме того, к 2025 году самостоятельно и во взаимодействии с партнерами СИБУР намерен вовлечь в переработку не менее 100 тыс. тонн полимерных отходов ежегодно. Драйвером достижения этой цели станет запуск в 2022 году производства «зеленой» ПЭТ-гранулы на заводе «ПОЛИЭФ» в Благовещенске. К 2030 году планируется обеспечить выпуск не менее 250 тыс. тонн низкоуглеродной продукции с содержанием вторичного и биосырья.