Инженер из Челнов разработал погребальный памятник с телевизором

Фото: кадр видео

На территории крематория в Новосибирске появился первый в России погребальный памятник с телевизором. Идея принадлежит инженеру из Челнов Марселю Мухаметшину: он запатентовал ее несколько лет назад.



«К идее цифрового памятника меня привело ощущение уходящей памяти. Моя бабушка умерла, когда моему папе было десять лет, и он помнил о ней только фрагменты. В 2018 году умер мой отец, и я ему поставил такой памятник. С этой идеей я поехал на выставку в Екатеринбург, где ей заинтересовались представители новосибирского крематория, — приводит слова инженера «Сиб.фм».

Сооружение представляет собой склеп с двумя нишами. В первой — урна с прахом умершего, во вторую вмонтирован жидкокристаллический монитор, на котором проигрывается видео об умершем человеке.

Идею памятника с телевизором до этого уже пробовали реализовать на месте захоронения советского дирижера Арнольда Каца, рассказал дизайнер-архитектор Новосибирского крематория Павел Бабкин. По его словам, тогда сотрудникам не хватило технических знаний.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте сообщалось о планах реализовать проект по цифровизации кладбища в Нижнекамске.

Маргарита Головатенко