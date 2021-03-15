Новости общества

17:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске планируют оцифровать кладбища

16:20, 15.03.2021
В Нижнекамске планируют оцифровать кладбища
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске планируется реализовать проект по цифровизации кладбища, рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов.

Специалисты сначала проведут инвентаризацию всех захоронений. Потом сведения оцифруют и добавят на электронную карту. Начать реализовать проект планируется уже в этом году.

Цифровизация поможет уменьшить число заброшенных могил, вести точный учет захоронений, выявить свободные участки, найти нужную могилу по GPS, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале в соцсети Instagram появилось видео, на котором на татарском языке описана работа «цифрового кладбища» iRemember — проекта, помогающего сохранять историю об умерших людях. Приложение предназначено для того, чтобы люди не теряли места захоронения родных.

В Казани по состоянию на 11 февраля в электронную систему учета захоронений внесено более 260 тыс. могил. Данные собраны с 11 городских кладбищ. В Набережных Челнах на новом кладбище могилы можно будет найти по QR-коду.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также