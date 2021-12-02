В Татарстане возбудили новое уголовное дело о мошенничестве при ремонте железнодорожных объектов

Фото: пресс-служба СК

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело о мошенничестве в крупном размере, в рамках которого оцениваются действия представителей ряда коммерческих фирм Татарстана и Горьковской дирекции пассажирских обустройств — структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД» (ГДПО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ряд коммерсантов и железнодорожников в течение 2019 года похитили принадлежащие железной дороге 600 тысяч рублей, завышая стоимость фактически выполненных работ по ремонту железнодорожного вокзала ст. Буа и других объектов.

Следствие уже возбудило до этого ряд аналогичных уголовных дел. Всего с использованием вышеуказанной преступной схемы на железной дороге было отремонтировано 38 станций.

— С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных, — отметили в СК.