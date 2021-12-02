Мемориальный сквер, гостиница, ТЦ и частные дома: что появится на левом берегу Казанки

70 жителей

Власти Казани раскрыли подробности проекта планировки левого берега Казанки — участка от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы. Документ принят с целью «установления границ размещения особо охраняемой природной территории с особым режимом градостроительной деятельности».



Территория площадью 349,75 га находится в центре столицы Татарстана. С севера она граничит с третьей транспортной дамбой и проспектом Ямашева, с юга — с улицей Николая Ершова. На западе ее граница определяется мостом «Миллениум» и улицей Вишневского, а на востоке — железнодорожной линией Казанского отделения ГЖД.

В планах у властей разместить в границах указанной территории 22 участка индивидуального жилищного строительства — площадь домов указана в 120 кв. метров. На этом участке уже есть жилые дома, но пока они занимают лишь 428 «квадратов». Власти намерены увеличить эту площадь на 2640 кв. метров — до 3068.

В домах, которые на сегодняшний день расположены на участке от «Миллениума» до третьей транспортной дамбы, проживают всего девять человек. По плану, после застройки новоселье должны отпраздновать 70 человек.



Гостиница, торговый центр и кафе

Помимо жилых построек, между «Миллениумом» и третьей транспортной дамбой создадут четыре объекта общественного назначения с общей площадью нежилых помещений в 129,1 тыс. «квадратов». Один из них расположится по ул. Ершова. В общей сложности он займет 5,96 га казанской земли и включит в себя несколько самостоятельных объектов. Это, в частности, двухэтажный торговый центр с площадью, выделенной под торговлю, в 4 631 кв. метров и четырехэтажное офисное здание с конференц-залами, которое обеспечит работой 653 казанца.



Эта территория будет также принимать туристов и гостей третьей столицы России для временного размещения — проектом предусмотрено строительство семиэтажной гостиницы. Пожить вблизи Казанки в 335 номерах смогут 670 постояльцев.

Еще три пятиэтажных объекта общественного назначения расположатся на ул. Троицкий Лес. Фото: Василя Ширшова

Не обойдется и без заведений общепита. Для них отводят территорию в 7 178,6 «квадрата». Утолить голод в кафе и ресторанах одновременно смогут до 1026 человек — именно на столько посадочных мест будут рассчитаны заведения.

Для удобства посетителей там оборудуют наземную и двухэтажную подземную парковки. На первой свои машины смогут оставить 624 автомобилиста, на второй — 598.

Еще три пятиэтажных объекта общественного назначения расположатся на ул. Троицкий Лес. Согласно документации, в одном из них разместятся заведения общепита вместе с офисами и конференц-залами. Кафе и рестораны займут первый этаж — в них предусмотрят 416 посадочных мест. Этажи со второго по пятый предназначены для офисных помещений. Там будут работать до 265 человек. Гости объекта смогут оставить свои автомобили на наземной и подземной парковках. Первая рассчитана на 219 машино-мест, вторая — на 73.

Функционал двух других объектов не указан. Один из них, площадью 4 650 «квадратов», обеспечит работой 106 казанцев. Благодаря другому объекту, площадь которого составит 9 450 кв. метров, в городе появятся еще 215 рабочих мест. Для каждого из них оборудуют свои наземные и одноэтажные подземные парковки. Всего рядом с ними появятся 283 машино-места.

Проект планировки в конце октября утвердил Кабмин Татарстана. Фото: Олег Тихонов

Прогулочные места

Расширится в Казани и парковая зона — между «Миллениумом» и третьей транспортной дамбой обустроят объект рекреационного назначения, набережную и два сквера. Также там обустроят мемориальный сквер вдоль ул. Ершова площадь 0,95 га. Его строительство планируется завершить в первую очередь.

Два других сквера расположатся по ул. Сибирский тракт и по ул. Троицкий Лес. Вдоль последней протянут и набережную. Они займут территорию в 0,4, 0,25 и 1,94 га соответственно. Завершить их строительство планируется к расчетному сроку.

Объект рекреационного назначения расположится по ул. Подлужной. Он займет территорию в 1,29 га и включит в себя кафе и рестораны и пункт проката спортивного инвентаря. Кроме того, проектом предусмотрена парковка на 54 машино-места.

Проектом планировки предусмотрено и развитие транспортной инфраструктуры. В частности, строительство трех проездов, магистрали общегородского значения и многоуровневой развязки на ее пересечении с проспектом Ямашева. Строительство многоуровневой развязки предусмотрено и на пересечении улиц Николая Ершова и Абжалилова.



Отметим, что проект планировки в конце октября утвердил Кабмин Татарстана — но сам проект показали только сейчас.

Татьяна Демина