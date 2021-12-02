Больше трети россиян участвовали в волонтерской деятельности

В России больше трети россиян (35%) участвовали в волонтерской деятельности. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co.

Половина волонтеров занимается оказанием безвозмездной помощью по определенным поводам или датам. Для 16% респондентов волонтерство стало второй работой. Остальные принимают участие в подобных мероприятиях от нескольких раз в неделю до нескольких раз в месяц или год, пишет ТАСС.

Фото: kzn.ru

Чаще всего волонтеры идут помогать тем, кто нуждается в медпомощи или особом уходе (19%), детям (18%) и пенсионерам (18%). Еще 16% работают в приютах для животных, 13% — в благотворительных организациях, а 6% — на спортивных мероприятиях. На местах ЧП и в политике заняты по 5% опрошенных.

На прошлой неделе в Казанском инновационном университете им. В.Г. Тимирясова открыли школу эковолонтерства.



Ольга Шагиева