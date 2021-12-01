Минздрав обновил порядок выдачи медицинских справок водителям

1 марта 2022 года вступает в силу новый порядок выдачи медсправок для водителей. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования. Например, если врач-психиатр найдет у обследуемого противопоказания к управлению транспортным средством, то его направят на психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией. Также определение наличия в организме человека психоактивных веществ будет проводиться в два этапа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О новых правилах получения медсправок для водителей Минздрав сообщал и ранее. Например, водителей «с клиническими признаками наркологических расстройств» могут обязать сдавать дополнительные анализы.

Диана Жиленкова