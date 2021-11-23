Минздрав разработал новые правила получения медсправок для водителей

Водителей «с клиническими признаками наркологических расстройств» могут обязать сдавать дополнительные анализы, чтобы получить медицинские справки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официальный документ.



На лабораторный анализ будут направлять водителей из групп риска вне зависимости от результатов экспресс-теста. Врач может запретить выдавать справку, если обнаружат хотя бы три признака употребления наркотиков.

К этим признакам относят неадекватное поведение, эмоциональную нестабильность, заторможенную реакцию, сонливость или возбуждение, бледность или сухость кожи, учащенный или замедленный пульс, тахикардию или брадикардию, сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также наличие следов от уколов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нововведение будет касаться и автомобилистов, получивших водительское удостоверение после окончания срока лишения прав.

Маргарита Головатенко