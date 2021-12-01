Генсек НАТО: альянс не будет размещать ядерное вооружение за пределами стран, где оно уже есть

В НАТО не планируют размещать ядерное оружие за пределами территории трех стран-членов объединения, где такое вооружение уже есть в течение многих лет. Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

Также он отметил, что гиперзвуковые вооружения, которые находятся в разработке у России и Китая, представляют угрозу. По словам Столтенберга, в этих условиях Соединенным Штатам и Европе необходимо держаться плечом к плечу, передает ТАСС.

Фото: mil.ru

Вчера белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину разместить ядерное оружие на территории Белоруссии, если подобные системы НАТО будут развернуты в Польше.

Диана Жиленкова