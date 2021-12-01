На одном из заседаний Мишустин сделал замечание губернаторам за «хихиканье»

Фото: Максим Платонов (архив)

Двое губернаторов получили замечание от премьер-министра РФ Михаила Мишустина во время выступления председателя правления Сбербанка России Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Как заявил Мишустин, находясь рядом друг с другом, губернаторы «хихикали». Ими оказались глава Новгородской области Андрей Никитин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В этот момент глава Сбербанка представлял различные решения для бизнеса и произнес фразу «просто делать сложные вещи, и сложно делать простые вещи», передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Как подчеркнул Мишустин, многие бизнесмены не намерены применять более сложные навыки в решении некоторых проблем.

Диана Жиленкова