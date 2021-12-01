В Татарстане определили лучшие мечети и лучших имам-хатыбов

В Казани подвели итоги республиканского конкурса «Изге әманәт». Так, определены лучшие мечети и лучшие имам-хатыбы. Всего в конкурсе представлено шесть номинаций, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

Например, в номинации «Лучшая мечеть, реализующая детские татароязычные проекты» победила мечеть «Тарихи» (Зеленодольский мухтасибат). А лучшей в реализации татароязычных проектов по сохранению семейных ценностей стала мечеть «Гаиля» (мухтасибат Советского района Казани). Лучшим имам-хатыбом стал Анас Закиров (мечеть с. Бакырче, Зеленодольский мухтасибат).

Фото: Ринат Назметдинов

В прошлом году в татарстанском поселке Уруссу подвели итоги всероссийского конкурса чтецов Корана среди женщин от 6 до 47 лет. Победительницей стала 12-летняя Омина Сатторова из Магнитогорска.

Диана Жиленкова