СМИ: на мюнхенской стройплощадке прогремел взрыв — три человека пострадали

В Мюнхене на стройплощадке железнодорожной компании произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны. Пострадали три человека, у одного из них тяжелые травмы.

На месте происшествия работают спецслужбы. На вокзале движение поездов временно ограничили. Опасную зону оцепили, за ее пределами угроза не наблюдается. Над участком работает вертолет федеральной полиции, передает ТАСС.

Летом 2019 года в Нижегородской области эвакуировали работников оборонного предприятия ГосНИИ «Кристалл» из-за обнаруженной авиабомбы времен войны. Несколькими месяцами ранее на предприятии в цехе по производству тротила прогремело несколько взрывов и начался пожар. Пострадали более сотни человек.

Диана Жиленкова