В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода «Кристалл» из-за авиабомбы времен войны

В Дзержинске (Нижегородская область) эвакуировали сотрудников оборонного предприятия ГосНИИ «Кристалл» из-за обнаруженной авиабомбы времен войны.



По информации источника «Интерфакса», элементы снаряда нашли в одном из зданий завода. Он добавил, что бомба будет утилизирована.

Напомним, что в апреле в результате взрыва на «Кристалле» оказался полностью разрушен цех по производству взрывчатых веществ. Затем взрывы на предприятии произошли 1 июня. В результате пострадали 116 человек, в том числе сотрудники завода и жители города. При этом 18 человек были госпитализированы. За день до этого из-за постоянного нарушения норм безопасности был отстранен от работы гендиректор предприятия.

