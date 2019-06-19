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В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода «Кристалл» из-за авиабомбы времен войны

16:44, 19.06.2019
В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода «Кристалл» из-за авиабомбы времен войны
Фото: government-nnov.ru

В Дзержинске (Нижегородская область) эвакуировали сотрудников оборонного предприятия ГосНИИ «Кристалл» из-за обнаруженной авиабомбы времен войны.

По информации источника «Интерфакса», элементы снаряда нашли в одном из зданий завода. Он добавил, что бомба будет утилизирована.

Напомним, что в апреле в результате взрыва на «Кристалле» оказался полностью разрушен цех по производству взрывчатых веществ. Затем взрывы на предприятии произошли 1 июня. В результате пострадали 116 человек, в том числе сотрудники завода и жители города. При этом 18 человек были госпитализированы. За день до этого из-за постоянного нарушения норм безопасности был отстранен от работы гендиректор предприятия.

Происшествия
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