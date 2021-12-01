Глава Еврокомиссии: в Евросоюзе должны обсудить вопрос введения обязательной вакцинации от COVID-19

В Евросоюзе должны поднять вопрос об обязательной вакцинации от COVID-19 в сообществе. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, большая часть населения может сделать прививку, за исключением маленьких детей и лиц с особенными условиями здоровья. Как отметила глава ЕК, многие европейцы не хотят проходить вакцинацию. На данный момент привито только 77% взрослого населения ЕС. Без прививки осталась треть населения — это 150 млн человек, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в России прививку от COVID-19 сделали уже более 70 млн граждан. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, за последнюю неделю вакцинацию в стране прошли 3 млн человек.

Диана Жиленкова