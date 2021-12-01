Причиной вспышки в небе над Альметьевском стала авария на высоковольтной линии

Фото: скриншот видео

Причиной «загадочной» вспышки в небе, которую накануне вечером зафиксировали жители Альметьевска, стала авария на высоковольтной линии. Такое объяснение дали в горэлектросети.

Один из жителей Альметьевска рассказал, что вспышка сопровождалась сильным звуком. Отключения электричества при этом не было, пишет «Газета.Ru».

Жители Альметьевска успели заснять вспышку в небе. Кадры мгновенно разлетелись по интернету. Некоторые предположили, что вспышка произошла из-за падения метеоритов, а другие связали явление с НЛО.

Татьяна Демина