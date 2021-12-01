Причиной вспышки в небе над Альметьевском стала авария на высоковольтной линии
Причиной «загадочной» вспышки в небе, которую накануне вечером зафиксировали жители Альметьевска, стала авария на высоковольтной линии. Такое объяснение дали в горэлектросети.
Один из жителей Альметьевска рассказал, что вспышка сопровождалась сильным звуком. Отключения электричества при этом не было, пишет «Газета.Ru».
Жители Альметьевска успели заснять вспышку в небе. Кадры мгновенно разлетелись по интернету. Некоторые предположили, что вспышка произошла из-за падения метеоритов, а другие связали явление с НЛО.
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