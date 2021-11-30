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Происшествия

Жители Альметьевска увидели загадочную вспышку в небе

22:53, 30.11.2021
Жители Альметьевска увидели загадочную вспышку в небе
Фото: скриншот видео

Жители Альметьевска стали свидетелями необычной вспышки в небе. Загадочное явление зафиксировали видеорегистраторы в машинах и камеры видеонаблюдения.

По словам местных жителей, вспышка произошла около восьми часов вечера и она сопровождалась коротким замыканием в электросетях. По предположениям очевидцев, необычное явление могло быть метеоритным дождем или даже крушением НЛО.

Недавно ученые Института физики КФУ зафиксировали в атмосфере над Казанью падение 4-5 достаточно крупных метеоритов. Свидетелями явления также стали местные жители, которые сразу же стали делиться видеокадрами в социальных сетях. Падение метеоритов сопровождалось яркой вспышкой в небе.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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