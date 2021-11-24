Водителям Татарстана не хватает сотрудников ГИБДД на дорогах

Почти половина татарстанцев (46%) считает, что количество инспекторов ГИБДД на дорогах следовало бы увеличить, поскольку сейчас недостаточно экипажей, следящих за безопасностью, таковы данные опроса сайта Дром.



На вопрос «Нужно ли больше сотрудников ГИБДД на дорогах?» 34% татарстанских водителей ответили, что инспекторов должно быть меньше, поскольку камеры фотовидеофиксации справляются с контролем дорожной ситуации. Еще 20% опрошенных считают, что ситуацию можно не менять — сотрудников ГИБДД столько, сколько необходимо.

В среднем по России за увеличение количества инспекторов высказалось большинство — 51%. 30% были против, 19% водителей нынешняя ситуация устраивает.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Казань и Екатеринбург возглавили рейтинг городов с самым большим числом оплаченных штрафов ГИБДД. Шестое место в рейтинге досталось Набережным Челнам.

Маргарита Головатенко