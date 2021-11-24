Под Казанью на мосту через Волгу на М-12 началась надвижка пролетных строений

На 8-м этапе трассы М-12 под Казанью началась надвижка первой металлоконструкции моста через Волгу весом 560 тонн. На эти работы уйдут почти сутки. Надвижка будет осуществляться со средней скорьстью 2,8 м/ч.

Рабочие будут надвигать металлическую основу с помощью специальных гидравлических домкратов весом по 400 тонн. Они установлены в хвосте пролетного строения. Сам мост через Волгу станет наиболее протяженным в составе трассы. Его длина превысит 3,3 км, передает пресс-служба «Автодора».

На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что стоимость трассы М-12 Москва — Казань может возрасти на 12—14 млрд рублей из-за дорожающего металла.



Диана Жиленкова