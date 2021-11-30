В Челнах на 150 тысяч оштрафовали управляющего кальянной за нарушение антиковидных мер

В Набережных Челнах на 150 тысяч оштрафовали управляющего кафе-кальянной Chilling Lounge за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Установлено, что 9 ноября управляющий допустил работу заведения и реализацию паровых коктейлей — кальянов, тем самым нарушив постановление о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Мужчина свою вину признал на судебном заседании. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 150 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

За неделю в Челнах оштрафовали три предприятия за невыполнение плана вакцинации.