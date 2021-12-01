В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком

В Елабужском районе Татарстана микроавтобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, пострадали 17 человек, один человек погиб.

Водитель автобуса в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП Набережных Челнов, пишет Mash Iptash.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу Минздрава Татарстана.



Ранее в Казани на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Гагарина сняли на видео столкновение двух автомобилей.



Ольга Шагиева