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В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком

08:15, 01.12.2021
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком

В Елабужском районе Татарстана микроавтобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, пострадали 17 человек, один человек погиб.

Водитель автобуса в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП Набережных Челнов, пишет Mash Iptash.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу Минздрава Татарстана.

Ранее в Казани на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Гагарина сняли на видео столкновение двух автомобилей.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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