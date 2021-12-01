В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком
В Елабужском районе Татарстана микроавтобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, пострадали 17 человек, один человек погиб.
Водитель автобуса в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП Набережных Челнов, пишет Mash Iptash.
«Реальное время» направило запрос в пресс-службу Минздрава Татарстана.
Ранее в Казани на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Гагарина сняли на видео столкновение двух автомобилей.
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