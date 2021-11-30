Мобильные операторы отключили безлимитный интернет для новых абонентов

Российские мобильные операторы отказались от тарифов с безлимитным интернетом для новых абонентов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ведущего аналитика компании Mobile Research Group и главного редактора сайта Mobile Review Эльдара Муртазина.

Сообщается, что актуальные тарифные планы, включавшие безлимитный интернет, изменились, в них появились ограничения. Действующие тарифы с неограниченным интернетом будут работать, пока не уйдут в архив.

Представители мобильных операторов рассказали, что в последнее время спроса на безлимит не наблюдалось. Такие тарифы всегда были нишевым продуктом, интересным лишь узкой аудитории.

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозам, цены на услуги связи, такие как телевидение и интернет, в России могут вырасти на 10%. Причины — рост цен на оборудование, инфляция ввиду его дефицита и некоторые изменения в законодательстве.



Дарья Акимова