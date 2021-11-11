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В России спрогнозировали рост цен на интернет и телевидение на 10%

06:43, 11.11.2021
В России спрогнозировали рост цен на интернет и телевидение на 10%
Фото: pixabay.com

Цены на услуги связи в России могут вырасти на 10% и выше: это касается, в частности, телевидения и интернета, сообщают «Известия» со ссылкой на подсчеты агентства Telecom Daily.

Подорожание всех услуг связи ожидается в 2022 году. Причины — рост цен на оборудование, инфляция ввиду его дефицита и некоторые изменения в законодательстве.

При этом тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем в 2019-м и 2020-м: тогда операторы ежегодно увеличивали тарифы на 12–15%. Повышать цены планируют не все компании: 20% не планируют увеличения цен, а 2% не исключают их снижения.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
БизнесЭкономика Татарстан

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