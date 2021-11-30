Президент России заявил о рисках роста цен на продовольствие

В России существует риск роста цен на продовольствие. В таком случае необходимо предпринимать действия на опережение в решении проблемы инфляции. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.

Он напомнил о сложившемся кризисе на энергетическом рынке, из-за которого уже возросли котировки азотных удобрений, что является основным ресурсом, используемым в сельском хозяйстве. По словам Путина, эта проблема может поспособствовать дальнейшему росту цен на продовольствие, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Также российский лидер заявил о наличии высокого инфляционного давления в экономической повестке. Вместе с этим мир переходит в очередную волну пандемии.

Недавно глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране продовольственная инфляция достигла двузначных значений. Если этот показатель не удастся снизить, то, по ее словам, могут пострадать самые незащищенные группы населения.



Диана Жиленкова