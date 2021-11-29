Новости общества

23:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

22:19, 29.11.2021
Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь провели телефонный разговор. Центром обсуждения стала ситуация на белорусско-польской границе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помимо прочего, политики обговорили предстоящий график контактов на различном уровне, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Ситуацию на границе Белоруссии и Польши лидеры государств обсуждали уже и до разговора. Несколько недель назад политики также обговорили совместные действия по обороне границ Союзного государства. Еще одной темой телефонного разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ России и в Черном море.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также