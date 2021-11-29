Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь провели телефонный разговор. Центром обсуждения стала ситуация на белорусско-польской границе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Помимо прочего, политики обговорили предстоящий график контактов на различном уровне, передает «РИА Новости».
Ситуацию на границе Белоруссии и Польши лидеры государств обсуждали уже и до разговора. Несколько недель назад политики также обговорили совместные действия по обороне границ Союзного государства. Еще одной темой телефонного разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ России и в Черном море.
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