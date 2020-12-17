Путин рассказал, планирует ли избираться снова в 2024 году

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции ответил на вопросы об «обнулении» президентских сроков. По его словам, он не принял решение, будет ли переизбираться в 2024 году.



«Формально это разрешение [избираться еще раз на пост президента] от народа есть. А там посмотрю, делать это или не делать», — заявил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

