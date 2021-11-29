Онлайн-дистрибьютор обратился в прокуратуру из-за мошеннического магазина из Казани

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В «черную пятницу» наблюдался пик обращений в «Е-Ком Трейд» по вопросу поддельного сайта Viper-market. О мошеннических действиях на сайте по продаже техники стало известно 17 ноября. Обманутые покупатели обратились в «Е-Ком Трейд», поскольку на сайте мошенники указали его как продавца. Сейчас в компании разбираются, что можно сделать с мошенниками и как помочь обманутым покупателям.



Как рассказала «Реальному времени» руководитель отдела внешних коммуникаций «Е-Ком Трейд» Рената Кимаева, в период проведения «черной пятницы» наблюдался пик по звонкам от пострадавших. Некоторые раздумывали над покупкой и обращались, чтобы уточнить, действительно ли продается товар на сайте. Однако большинство обращений следовало уже после оплаты и некоторого ожидания товаров с сайта. Люди со всей России тратили в онлайн-магазине серьезные суммы, для многих казавшиеся выгодными покупки обернулись потерей на десятки тысяч рублей.

В «Е-Ком Трейд» пострадавшим давали советы, как поступить, сообщали о порядке обращения в УВД. Планировавших покупки отговаривали от оплаты. В день «черной пятницы» в компанию могло поступить 10—20 звонков. В настоящее время в основном звонят уточнить, продают ли товары.

В настоящее время в «Е-Ком Трейд» подали заявления в УВД и прокуратуру. «Ждем решения. Хотим добиться того, чтобы магазин закрыли. Мы уже провели осмотр сайта на случай, чтобы, если что-то поменяется на сайте, у нас была достоверная информация о том, что все выглядело таким образом», — рассказала изданию Рената Кимаева.



Согласно данным сайта parsesite, возраст домена Viper-market — почти два месяца. Количество ежедневных уникальных посетителей — порядка 150, в месяц уникальных посетителей — 4,4 тыс.

На нескольких сайтах отзывов Viper-market помечен как мошеннический — пользователи в отзывах отговаривают от покупок на этом сайте и описывают свои случаи потери средств.

Фото: скриншот

Одна из пострадавших от действий мошенников казанского онлайн-магазина покупательница недавно делилась с нами подробностями.

Маргарита Головатенко