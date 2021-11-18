Пострадавшая от действий мошенников казанского онлайн-магазина покупательница поделилась подробностями

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Накануне стало известно о мошеннических действиях на сайте по продаже бытовой техники Viper-market. Покупательница из Москвы по имени Нина, сделавшая заказ в этом интернет-магазине и потерявшая деньги, рассказала «Реальному времени» подробности.

Девушка искала в поисковиках старые модели пылесосов Dyson по низким ценам и вышла на Viper-market. Там ей удалось обнаружить нужную технику стоимостью 17—18 тысяч рублей. Она сделала заказ, и в ответ ей перезвонила менеджер. Сотрудница магазина пообещала прислать счет на электронную почту покупательницы, после оплаты которого заказчице выслали бы трек-номер. Сам товар обещали отправить службой доставки СДЭК через пару дней. Нина не удивилась, так как по этой схеме она неоднократно делала покупки в онлайн-магазинах.



Счет пришел девушке на e-mail. Она оплатила его и стала ждать трек-номер. Но на ее почту ничего не пришло. Девушка еще раз позвонила в магазин по имеющемуся номеру, где ей ответили, что оставят заявку менеджеру повторно. После чего при попытке дозвониться до них номер оказывался занят или недоступен.

Через размещенное на сайте Viper-market положение о конфиденциальности Нина нашла номер организации, к которой был прикреплен магазин — «Е-Ком Трейд». Позвонив туда, она обнаружила, что к той организации он не имеет отношения. Девушка написала заявление в полицию Москвы и Казани. По ее словам, сотрудники «Е-Ком Трейд» планируют подавать в суд на Viper-market и находятся на связи с ней.



Фото: realnoevremya.ru

На днях стало известно, что три жительницы Набережных Челнов отдали мошенникам около 720 тысяч рублей.



Дарья Акимова