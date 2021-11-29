Полную компенсацию советских вкладов отложили еще на год

Президент России Владимир Путин приостановил еще на год действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Так, действие закона для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке приостановлено до 1 января 2025 года. Гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года суммарно составляют 345,54 млрд рублей. В том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке— 315,3 млрд и в организациях госстрахования РФ — 0,84 млрд.

Объем размещенных до 1 января 1992 года обязательств в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР в ценах 1991 года равен 29,4 миллиарда рублей, сообщает «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» приостанавливалось до 1 января 2024 года.

Маргарита Головатенко