Власти РТ постановили изъять домашнюю птицу в Тукаевском районе

Кабмин Татарстана постановил изъять птиц и продукты птицеводства, принадлежащие фермерско-крестьянскому хозяйству «Фролов Эдуард Александрович», а также поголовья домашней птицы, расположенные в селах Калмаш, Верхний Байлар и поселке Новый в Тукаевском районе республики.

Мера принята в целях предотвращения распространения птичьего гриппа, говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе на территории Тукаевского района в связи с выявлением высокопатогенного птичьего гриппа установили карантин. Эпизоотический очаг — КФХ Фролова в селе Калмаш. Зона, находящаяся под угрозой, — села Калмаш, Верхний Байлар, поселок Новый Тукаевского района.



Ольга Шагиева