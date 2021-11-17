В Госдуме обсудят введение штрафов до 30 тысяч за выброшенных животных

В Госдуме планируют обсудить введение штрафов до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу животных, создание института конфискации у живодеров и установление ответственности за организацию животных боев. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Фото: duma.gov.ru

По его словам, необходимо бороться с причинами появления бездомных животных. Нужно регистрировать животных и запретить самовыгул. Также регионам необходимо вводить практику льготной или бесплатной стерилизации.

«Здесь надо бороться с причиной, а не со следствием. Следствие — это бездомные бегающие собаки, которых сейчас приходится в приюты помещать, и так далее, а причина — это бесконтрольное размножение в результате самовыгула и отсутствия стерилизованных животных в результате безответственности владельцев, которая вызвана отсутствием регистрации», — приводит слова Буматова ТАСС.

Казанцы за 4 месяца оставили 2 358 обращений на единый телефон для заявок на отлов бездомных собак. Специалисты отловили 1 857 животных, в том числе по обращениям горожан на горячую линию.

Ольга Шагиева