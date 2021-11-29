В понедельник утром Казань встала в пробках
В понедельник утром в Казани пробки достигли 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».
Согласно данным, заторы образовались на въездах в город: Горьковском шоссе, Авиастроительном районе, Сибирском и Мамадышском трактах, на улице центральной в Салмачах.
В Советском районе Казани стоит проспект Победы в районе Горкинско-Ометьевского леса, а также от «Меги» до улицы Академика Арбузова. Также заторы на улице Рихарда Зорге, Аграрная, Космонавтов, Ломжинская, Аграрная, Космонавтов.
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