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В понедельник утром Казань встала в пробках

08:04, 29.11.2021 1
В понедельник утром Казань встала в пробках
Фото: kzn.ru

В понедельник утром в Казани пробки достигли 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Согласно данным, заторы образовались на въездах в город: Горьковском шоссе, Авиастроительном районе, Сибирском и Мамадышском трактах, на улице центральной в Салмачах.

В Советском районе Казани стоит проспект Победы в районе Горкинско-Ометьевского леса, а также от «Меги» до улицы Академика Арбузова. Также заторы на улице Рихарда Зорге, Аграрная, Космонавтов, Ломжинская, Аграрная, Космонавтов.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:08
    да вроде не было особых пробок, без проблем добрался до работы
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