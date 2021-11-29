В России предложили штрафовать чиновников за нарушение сроков рассмотрения обращений пенсионеров

В России предложили увеличить штраф за ненадлежащее рассмотрение граждан и ввести новое положение, которое предусматривает наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем письме на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко политолог отметил, что граждане имеют право обращаться в государственные и муниципальные органы власти. При этом чиновники не всегда добросовестно предоставляют ответ. В итоге гражданам приходится обращаться в вышестоящие инстанции, органы прокуратуры, суды, а это процесс трудоемкий, особенно для пенсионеров.

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Сейчас за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. рублей. В проекте нового административного кодекса за аналогичное правонарушение уже предусмотрен штраф от 5 до 7 тыс. рублей.

«В связи с этим прошу вас при принятии новой редакции КоАП оценить целесообразность сохранения штрафа от 5 до 10 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее штраф от 10 до 20 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста», — приводит текст обращения RT.

Ранее сообщалось, что на доплаты пенсионерам в России выделяется 1,1 млрд рублей.

Ольга Шагиева