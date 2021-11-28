Слуцкий озвучил главную причину поражения от «Динамо» и рассказал о состоянии Костюкова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему его команде во второй раз в сезоне не удалось взять очки в играх с московским «Динамо» (2:3). По его мнению, москвичи превзошли «Рубин» за счет стандартных положений и в игре на втором этаже.

— К сожалению, не справились мы с «Динамо» на стандартах без Абильдгора. Достаточно тяжело выиграть верх, потому что у нас оставалось только три высокорослых игрока — Тальби, Уремович и Онугха. Мы не справились со стандартами «Динамо» прежде всего. Плюс здесь достаточно грубые индивидуальные ошибки сделали ситуацию такой, что сложно играть с «Динамо».

Хотя по большей части игры, по качеству и игровым взаимодействиям у меня нет никаких вопросов к футболистам, которые вышли в основном составе.

Также наставник казанцев рассказал о состоянии полузащитника команды Михаила Костюкова, получившего серьезную травму в первом тайме игры.

— У него точно перелом. Сейчас вопрос в том, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, доктора уже смотрят и принимаем решение, где будет произведена операция, — сказал Слуцкий.

После 16 туров «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Следующую игру казанцы проведут 5 декабря в гостях у ФК «Нижний Новгород».