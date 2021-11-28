В Евросоюзе запретили деятельность российской авиакомпании «Скол»

Фото: Максим Платонов (архив)

Еврокомиссия (ЕК) внесла российскую авиакомпанию «Скол» в обновленный список компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. Такой документ опубликовали на сайте ЕК.

Согласно документу, этот авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты. Все внесенные в перечень комиссии компании не соответствуют международным стандартам безопасности.

«Скол» на данный момент единственная российская авиакомпания среди 97 компаний из разных стран, которым запрещено осуществлять деятельность в ЕС.

Фото: realnoevremya.ru

Не так давно появились сообщения о возможных санкциях против авиакомпании «Аэрофлот» со стороны Евросоюза из-за ситуации на белорусско-польской границе. В ЕС считали, что на самолетах компании перевозят в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, а те пытаются потом пересечь границу с Польшей.



Дарья Акимова