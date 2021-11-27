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Юристы рассказали, из-за чего россияне могут лишиться наследства

20:09, 27.11.2021
Юристы рассказали, из-за чего россияне могут лишиться наследства
Фото: pixabay.com

Юристы рассказали, по каким причинам россияне могут лишиться наследства. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на опрос экспертов.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елены Гладышевой, причин может быть несколько. Это и попытки подделки завещания, заключение фиктивного брака и оказание чрезмерного давления на родственников наследодателя.

Также она добавила, что родственникам, желающим завладеть большей долей имущества незаконным путем, грозит уголовное преследование с лишением свободы сроком до двух лет.

Фото: Илья Репин (архив)

Ранее юристы рассказывали, по каким причинам из-за долгов у россиян могут арестовать квартиру.

Дарья Акимова
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