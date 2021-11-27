Юристы рассказали, из-за чего россияне могут лишиться наследства

Юристы рассказали, по каким причинам россияне могут лишиться наследства. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на опрос экспертов.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елены Гладышевой, причин может быть несколько. Это и попытки подделки завещания, заключение фиктивного брака и оказание чрезмерного давления на родственников наследодателя.

Также она добавила, что родственникам, желающим завладеть большей долей имущества незаконным путем, грозит уголовное преследование с лишением свободы сроком до двух лет.

Фото: Илья Репин (архив)

Ранее юристы рассказывали, по каким причинам из-за долгов у россиян могут арестовать квартиру.



Дарья Акимова