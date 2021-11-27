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На казанском катке «Трудовые резервы» наблюдаются большие очереди за коньками напрокат

17:49, 27.11.2021 1
На казанском катке «Трудовые резервы» наблюдаются большие очереди за коньками напрокат
Фото: kzn.ru

На казанском катке «Трудовые резервы» наблюдается огромная очередь, чтобы взять напрокат коньки. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото можно посмотреть ниже.

Каток «Трудовые резервы» начал работу 17 ноября и открылся первым в городе. Он работает ежедневно. В будни можно покататься с 17.30 до 22.00, в выходные и праздники — с 12.00 до 22.00. С 16.00 до 16.50 каток закрывают на технический перерыв.

Со своими коньками вход стоит 100 рублей в час, для детей до 7 лет — бесплатно. Стоимость проката коньков — 200 рублей в час для взрослых и 100 рублей в час для детей до 7 лет. В залог нужно будет оставить документ или деньги.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:01
    мусульманин не будет пользоваться грязным инвентарем,после не знай кого.
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