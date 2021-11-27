На казанском катке «Трудовые резервы» наблюдаются большие очереди за коньками напрокат

На казанском катке «Трудовые резервы» наблюдается огромная очередь, чтобы взять напрокат коньки. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото можно посмотреть ниже.

Каток «Трудовые резервы» начал работу 17 ноября и открылся первым в городе. Он работает ежедневно. В будни можно покататься с 17.30 до 22.00, в выходные и праздники — с 12.00 до 22.00. С 16.00 до 16.50 каток закрывают на технический перерыв.



Со своими коньками вход стоит 100 рублей в час, для детей до 7 лет — бесплатно. Стоимость проката коньков — 200 рублей в час для взрослых и 100 рублей в час для детей до 7 лет. В залог нужно будет оставить документ или деньги.



Дарья Акимова