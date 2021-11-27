Сегодня в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Казани в субботу, 27 ноября, будут работать традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет вестись на 15 площадках с 6:00 до 12:00.

Ярмарки проводятся еженедельно до 25 декабря. В ярмарках принимают участие 22 района Татарстана, 22 организации агропромышленного комплекса республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 11 сентября этого года в Казани провели 12 сельхозярмарок, за это время на них завезли продукции на общую сумму 430,3 млн рублей. В среднем за сутки производители реализуют продукцию на 35,8 млн рублей, сообщается на сайте мэрии Казани.

В октябре в Татарстане в два раза увеличили поставки овощей на сельхозярмарки из-за повышенного спроса у населения.



Татьяна Леухина